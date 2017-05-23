Житель США пойдет под суд за шпионаж в пользу России

Жителю американского штата Калифорния грозит до 35 лет лишения свободы за попытку продать военные секреты российской разведке.

Американец, работавший на Пентагон по контракту, похитил секретные снимки, сделанные со спутников, и хотел продать их человеку, который выдавал себя за агента российской разведки. Позднее выяснилось, что эту роль играл сотрудник ФБР.

За свою информацию калифорниец рассчитывал получить несколько тысяч долларов наличными. Кроме того, он предлагал «русскому агенту» посетить секретное предприятие, где якобы производятся космические аппараты для военных целей.

Американец был задержан летом прошлого года. Приговор ему будет вынесен в сентябре, передает «ФедералПресс» со ссылкой на РИА «Новости».