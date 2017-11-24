Житель США получил более 400 лет тюрьмы за похищение людей
Суд Денвера в американском штате Колорадо вынес приговор главе банды похитителей людей Броку Фрэнклину. Ему назначили наказание в виде 472 лет тюрьмы.
Мужчина был признан виновным по трем десяткам статей. Согласно материалам дела, возглавляемая им преступная группа похищала женщин и девочек для последующей продажи в сексуальное рабство.
В банду входило семь человек. Четверо из них признаны виновными в совершенных преступлениях и приговорены к различным срокам заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
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