Житель Подмосковья попался на краже велосипедов
В подмосковном Пушкино задержали ранее судимого велосипедного вора.
Полиция заинтересовалась злоумышленником после жалобы местного жителя на пропажу велосипеда стоимостью в 20 тысяч рублей. В ходе следственных действий вор был установлен и пойман.
Правоохранители также выявили его причастность к еще нескольким подобным преступлениям. Общий ущерб по ним составил свыше 50 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главк МВД по региону.
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