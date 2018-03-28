Житель Подмосковья попался на краже велосипедов

В подмосковном Пушкино задержали ранее судимого велосипедного вора.

Полиция заинтересовалась злоумышленником после жалобы местного жителя на пропажу велосипеда стоимостью в 20 тысяч рублей. В ходе следственных действий вор был установлен и пойман.

Правоохранители также выявили его причастность к еще нескольким подобным преступлениям. Общий ущерб по ним составил свыше 50 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главк МВД по региону.

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Теги:
События: кража, криминал
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