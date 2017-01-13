Житель Пакистана объявил себя самым сильным человеком в мире
Житель Пакистана Арбаб Хизер Хайат заявил, что является самым сильным в мире человеком.
По его словам, он намерен войти в мировую историю в качестве современного Геркулеса. Хайат намерен податься в рестлеры и стать чемпионом по пауэрлифтингу. Он заверяет, что это всего лишь вопрос времени, передает НСН.
Хайат усиленно питается – в его ежедневный рацион входят более трех кг мяса и примерно пять литров молока. При росте 190 см его вес составляет 430 кг. Пакистанец увтверждает, что габариты не доставляют ему дискомфорта и проблем со здоровьем.
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