Житель Пакистана объявил себя самым сильным человеком в мире

Житель Пакистана Арбаб Хизер Хайат заявил, что является самым сильным в мире человеком.

По его словам, он намерен войти в мировую историю в качестве современного Геркулеса. Хайат намерен податься в рестлеры и стать чемпионом по пауэрлифтингу. Он заверяет, что это всего лишь вопрос времени, передает НСН.

Хайат усиленно питается – в его ежедневный рацион входят более трех кг мяса и примерно пять литров молока. При росте 190 см его вес составляет 430 кг. Пакистанец увтверждает, что габариты не доставляют ему дискомфорта и проблем со здоровьем.