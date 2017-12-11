Житель Новосибирска пойдет под суд за избиение полицейского

Несовершеннолетний житель Новосибирска предстанет перед судом за избиение женщины-полицейского. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направило дело юноши в Дзержинский районный суд.

Инцидент произошел в октября. Инспектор по делам несовершеннолетних посетила с проверкой дом состоявшей на учете неблагополучной семьи и застала там компанию молодых людей за распитием алкоголя. Один из них в ответ на просьбу представиться нанес женщине множественные удары по лицу и в живот.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей, сообщает «ФедералПресс».