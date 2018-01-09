Житель Ногинска душил собаку на глазах у маленького сына

Житель Ногинска избил и пытался задушить собаку породы китайская хохлатая на глазах у своего четырехлетнего сына.

Оказалось, что пса по кличке Гамлет пытался убить его хозяин за то, что он укусил его сына. Несчастное животное с разорванным легким нашли местные жители на обочине дороги в частном секторе Ногинска. Живодер, думая, что собака умерла, закопал тело в сугробе, где его и нашли случайные прохожие.

«Песик был грязный и обледенелый, но я сразу поняла, что там нечто большее, чем обморожение. Он задыхался, у него были парализованы лапы. Я вызвала такси, повезла животное в ветеринарную лечебницу», – рассказала зоозащитница Инна Симонова, которая забрала собаку.

По ее словам, врачи сразу предположили, что у животного разорвано легкое. Скорее всего, песик стал жертвой удушения. Ему тут же сделали прокол в боку, через который вышел воздух, мешающий ему дышать. После этого жертву повезли в одну из лучших ветеринарных клиник Москвы.

«Я ходила по домам и спрашивала, у кого из соседей была маленькая белая собачка. Мне указали на один из бедных покосившихся домиков, расположенный на 3-й Новоторбеевской улице. Я заглянула в освещенное окно и увидела мужчину, сидящего за столом в окружении бутылок», – сказала Инна в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Женщина, открывшая двери, подтвердила, что собаку убил ее сын. Кроме того, маленький мальчик, также живущий в этом доме, рассказал подробности истязания собаки.

«Вчера папа бил Гами за то, что он меня укусил», - сказал ребенок.

Оказалось, что собаку зовут Гамлет, а пожилая женщина является матерью живодера и бабушкой ребенка. Она пояснила, что они с сыном воспитывают мальчика одни, так как мать его бросила сразу после рождения.

Сейчас песик чувствует себя хорошо, он выздоравливает. Как только Гамлет оправится окончательно, ему найдут новых хозяев.

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