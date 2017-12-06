Житель Москвы заживо сварился из-за разрыва тепломагистрали

Жертвой разрыва тепломагистрали в московском районе Гольяново стал местный житель, который получил ожоги несовместимые с жизнью.

Находившийся в крайне тяжелом состоянии пациент скончался в столичной больнице.

Разрыв тепломагистрали диаметром 800 мм, идущей от ТЭЦ-23, произошел вечером 29 ноября на пересечении улиц Байкальская и Иркутская.

Из трубы вырвалась струя кипятка, которая облила прохожих. Пострадало восемь человек, отмечает Interfax.