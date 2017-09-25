Житель Лобни украл еду для животных на 1,5 млн рублей
Житель подмосковной Лобни совершил кражу корма для животных на 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
Уточняется, что злоумышленник совершил целую серию краж корма для животных, хранившегося в складских помещениях.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», согласно которой похитителю корма светит до 10 лет тюрьмы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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