Житель Кургана попал в тюрьму за покупку «шпионских» очков на AliExpress

Житель Кургана Владимир Тактаев приобрел на сайте AliExpress солнцезащитные очки со встроенной камерой для съемки процесса рыбалки, однако попал за решетку из-за использования шпионского оборудования.

Как уточняется в материале, очки обошлись курганцу в 750 рублей. Позже Тактаев решил продать их за ненадобностью, разместив объявление на сайте Avito, где и был замечен сотрудниками УФСБ. Проведя контрольную закупку, правоохранительные органы завели уголовное дело.

В итоге суд признал 52-летнего Тактаева виновным и приговорил его к восьми месяцам лишения свободы, сообщает «Федерал пресс».