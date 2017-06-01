Житель Кургана попал в тюрьму за покупку «шпионских» очков на AliExpress
Житель Кургана Владимир Тактаев приобрел на сайте AliExpress солнцезащитные очки со встроенной камерой для съемки процесса рыбалки, однако попал за решетку из-за использования шпионского оборудования.
Как уточняется в материале, очки обошлись курганцу в 750 рублей. Позже Тактаев решил продать их за ненадобностью, разместив объявление на сайте Avito, где и был замечен сотрудниками УФСБ. Проведя контрольную закупку, правоохранительные органы завели уголовное дело.
В итоге суд признал 52-летнего Тактаева виновным и приговорил его к восьми месяцам лишения свободы, сообщает «Федерал пресс».
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