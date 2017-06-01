Житель Кургана попал в тюрьму за покупку «шпионских» очков на AliExpress

Житель Кургана Владимир Тактаев приобрел на сайте AliExpress солнцезащитные очки со встроенной камерой для съемки процесса рыбалки, однако попал за решетку из-за использования шпионского оборудования.

Как уточняется в материале, очки обошлись курганцу в 750 рублей. Позже Тактаев решил продать их за ненадобностью, разместив объявление на сайте Avito, где и был замечен сотрудниками УФСБ. Проведя контрольную закупку, правоохранительные органы завели уголовное дело.

В итоге суд признал 52-летнего Тактаева виновным и приговорил его к восьми месяцам лишения свободы, сообщает «Федерал пресс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Опечатка в Twitter «уличила» Трампа в связи с русскими

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО