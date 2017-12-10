Житель Коломны угнал автомобиль и попал в ДТП
47-летний житель Коломны угнал иномарку и попал на ней в ДТП.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области, в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что передала свой автомобиль мужчине для покраски, однако тот угнал машину. Стоимость имущества составляла 900 тыс. рублей.
Злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее неизвестный вынес с территории детского сада в Подмосковье газонокосилку, триммер и стеклодув.
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