Житель Коломны угнал автомобиль и попал в ДТП

47-летний житель Коломны угнал иномарку и попал на ней в ДТП.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области, в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что передала свой автомобиль мужчине для покраски, однако тот угнал машину. Стоимость имущества составляла 900 тыс. рублей.

Злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее неизвестный вынес с территории детского сада в Подмосковье газонокосилку, триммер и стеклодув.