Житель Китая попался на вывозе из РФ запчастей к военной технике
Житель Китая задержан на российской границе с военной контрабандой. В отношении него возбуждено уголовное дело.
В частности, у несостоявшегося контрабандиста были обнаружены микросхемы, реле и диоды, применяемые в оснащении вооружения и российской военной техники. Как пояснил задержанный, он выполнял заказ своего знакомого, который обещал ему вознаграждение, передает «Ридус» со ссылкой на дальневосточное таможенное управление.
За совершенное деяние, гражданину Китая грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф в размере до миллиона рублей.
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