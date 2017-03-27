Житель Канска от скуки заявил на самого себя в полицию

Заскучавший житель Канска позвонил в полицию и сообщил об ограблении. При этом, описывая «грабителя», он сообщил свои приметы.

Прибывшие на место предполагаемого преступления полицейские не обнаружили пострадавшего в результате ограбления. Но им удалось задержать человека, соответствовавшего описанию в ориентировке.

На допросе в отделении н сознался, что историю с ограблением выдумал, поскольку ему было скучно. Полицейские также установили, что «злоумышленник» был в нетрезвом состоянии, сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Он оштрафован на полторы тысячи рублей за заведомо ложный вызов спецслужб.