Житель Канска от скуки заявил на самого себя в полицию
Заскучавший житель Канска позвонил в полицию и сообщил об ограблении. При этом, описывая «грабителя», он сообщил свои приметы.
Прибывшие на место предполагаемого преступления полицейские не обнаружили пострадавшего в результате ограбления. Но им удалось задержать человека, соответствовавшего описанию в ориентировке.
На допросе в отделении н сознался, что историю с ограблением выдумал, поскольку ему было скучно. Полицейские также установили, что «злоумышленник» был в нетрезвом состоянии, сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Он оштрафован на полторы тысячи рублей за заведомо ложный вызов спецслужб.
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