Житель Иваново воткнул осиновый кол в могилу школьного обидчика
Житель Иваново воткнул в могилу своего одноклассника, умершего 20 лет назад, осиновый кол из-за детских обид, сообщили в областном управленим МВД.
Об инциденте стало известно после того, как в полицию обратилась местная жительница, которая пожаловалась, что на кладбище в поселке Марково была осквернена могила ее сына, трагически погибшего 20 лет назад.
По ее словам, в могилу был воткнут осиновый кол, а памятник был разрублен топором.
Вандалом оказался 42-летний уроженец поселка, проживающий в Иваново. После задержания он признался, что осквернил могилу из личной неприязни к умершему, так как в начальных классах школы этот одноклассник обзывал и обижал его.
Разрушитель могилы также рассказал, что мысли о мести пришли ему в голову после принятия большой дозы алкоголя, ему грозит до трех месяцев ареста, сообщает «РИА Новости».
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