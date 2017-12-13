Житель Испании поплатился жизнью за подтяжки
Житель испанской Сарагоссы Виктор Лаинес погиб из-за «неправильных» подтяжек.
Его аксессуар с изображением национального флага не понравился нескольким посетителям бара, куда пришел мужчина. Они обозвали Лаинеса «фашистом», а затем принялись избивать его, использовав при этом железный прут. Примечательно, что в нападении участвовали две женщины.
В итоге испанец попал в больницу с травмой головы. Врачам, несмотря на все их усилия, спасти пострадавшего не удалось. Он скончался после нескольких дней комы.
Полиция смогла задержать только одного из нападавших, передает телеканал «360» со ссылкой на издание Heraldo.
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