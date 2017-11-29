Житель Иркутской области отметил день рождения автоугоном
В Иркутской области местный житель угнал автомобиль «скорой помощи» в свой день рождения.
Инцидент произошел в поселку Куйтун. Именинник и его приятель, будучи в нетрезвом состоянии, решили покататься на спецмашине, припаркованной у районной больницы. Через некоторое время они были остановлены сотрудниками ДПС, сообщает телеканал «360».
Мужчина, сидевший за рулем, рассказал полицейским о своем личном празднике, а его друг оказался настолько пьян, что не смог вспомнить, как оказался в автомобиле.
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