Житель Химок устроил у себя в квартире нарколабораторию

Житель подмосковного города Химки устроил в своей квартире нарколабораторию, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Подозреваемого задержали в одном из домов, расположенных на Московской улице в Химках.

Во время досмотра у мужчины изъяли деньги и сверток с амфетамином, весом около грамма.

При осмотре квартиры была обнаружена комната, в которой находилось сырье, колбы, одноразовые шприцы, электронные весы и несколько емкостей из полимерного материала с амфетамином массой около 20 граммов.

Жителю Химок грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает портал «Вести Подмосковья».