Житель Химок устроил у себя в квартире нарколабораторию
Житель подмосковного города Химки устроил в своей квартире нарколабораторию, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Подозреваемого задержали в одном из домов, расположенных на Московской улице в Химках.
Во время досмотра у мужчины изъяли деньги и сверток с амфетамином, весом около грамма.
При осмотре квартиры была обнаружена комната, в которой находилось сырье, колбы, одноразовые шприцы, электронные весы и несколько емкостей из полимерного материала с амфетамином массой около 20 граммов.
Жителю Химок грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает портал «Вести Подмосковья».
Следующая новость Минобороны РФ: Боевики Сирии готовят спектакль с химоружием
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии