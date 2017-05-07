Житель Франции проголосовал на выборах и умер
Один из избирательных участков на выборах французского президента в городе Дравей закрылся после смерти пожилого гражданина в зале для голосования.
Как сообщает Газета.ru со ссылкой на Le Parisien, 89-летний мужчина опустил бюллетень в ящик и, почувствовав боль в груди, упал без сознания. Приехавшие на место врачи зафиксировали смерть от сердечного приступа.
Ранее на митинге в поддержку кандидата в президенты Эммануэля Макрона умерла депутат Корин Эрель.
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