Житель Дагестана расстрелял сотрудников Росгвардии
Конфликт, вспыхнувший на бытовой почве между двумя сотрудниками Росгвардии и жителем Каякентского района Дагестана, завершился убийством.
По словам источника «РИА Новости», трагический инцидент произошел в дагестанском селении Герга.
«Сотрудники Росгвардии получили ранения, не совместимые с жизнью», — сказал собеседник агентства.
Стрелок задержан, на месте работает оперативно-следственная группа.
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