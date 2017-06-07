Житель США борется с «мелочностью» чиновников одноцентовыми монетами
Житель города в Джексон в американском штате Миссисипи Брайан Макгонигал решил выплатить назначенный ему штраф монетами достоинством в один цент.
В прошлом году Макгонигала оштрафовали за мусор и металлолом во дворе на 270 долларов. Американец посчитал это несправедливым и решил наказать за «мелочность» местные власти.
Первый взнос в размере 27 долларов он принес в виде одноцентовых монет. В мэрии отказались принять деньги в таком виде, потребовав поместить их в банковскую упаковку.
Макгонигал это требование проигнорировал и принес остальную сумму в таком же виде. Он, в свою очередь, потребовал от городских властей принять деньги, пригрозив в противном случае обратиться в суд, сообщает издание Mlive.
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