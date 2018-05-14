Житель Белгородской области хранил у себя более тысячи снарядов

Арсенал пришлось уничтожать специалистам-взрывотехникам.

Снаряды в количестве 1272 штук обнаружили в частном доме жителя поселка Прохоровка. Тайный арсенал стал явным после трагического происшествия с хозяином дома.

По невыясненной пока причине мужчина ударил один из нарядов Великой Отечественной войны кувалдой и погиб в результате взрыва. Кроме него жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Правоохранители выясняют, где погибший мог взять боеприпасы, сообщает РИА «Новости».