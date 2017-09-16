Житель Беларуси незаконно пересек границу с Литвой из-за гриба

Пограничники Беларуси проверяют информацию о нарушении границы мужчиной, который зашел на 2,5 метра на территорию Литвы за грибом.

Об этом говорится на сайте пограничного комитета страны. В ведомстве сообщили, что 9 сентября неизвестный на 2,5 метра зашел на территорию Беларуси за грибами, нарушив режим госграницы.

11 сентября по инициативе Литвы была проведена рабочая встреча, где стороны договорились продолжить расследование. Литовские пограничники показали фотографии с камер, на которых видно, как мужчина нарушил границу.

Ранее стало известно, что служба охраны госграницы Литвы и прокуратура проводят досудебное расследование по делу о пересечении границы. Они подозревают в нарушении границы белорусского пограничника.