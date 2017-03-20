Житель Балашихи установил крест в честь «кончины» асфальта

Житель Балашихи Ватан Баширов установил крест на дороге в знак «кончины» асфальта, протестуя против некачественного ремонта дорожного покрытия.

По его словам, отремонтированная полгода назад дорога в подмосковной Балашихе вновь пришла в плачевное состояние.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», ответственный гражданин «похоронил» асфальт на съезде со Щелковского шоссе, близ микрорайона «Алексеевская роща», установив крест с надписью «Здесь умер асфальт 2016-2017».

«Я стараюсь как-то привлечь внимание людей, которые несут за это ответственность. Отрезок дороги отремонтировали полгода назад, сейчас здесь уже огромные ямы», - заявил Баширов.