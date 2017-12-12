Житель Австралии отказался от похорон после смерти

Австралиец Фрэнк Скотт завещал передать свое тело после смерти ученым для исследовательских целей.

Он стал участником эксперимента, который совместно проводят Технологический эксперимент Сиднея и полиция Австралии. Суть его заключается в том, что на специально отведенном полигоне размещены три десятка непогребенных трупов, которые разлагаются в естественных условиях. Еще 15 – закопаны на разной глубине.

Ученые рассчитывают, что полученные в результате наблюдений за процессами разложения данные помогут в будущем в идентификации неопознанных трупов и раскрытии преступлений, пишет издание Daily Mail.

Согласно договору с университетом, тело Скотта после смерти будет оставлено под открытым небом. То, что от него останется по прошествии 10 лет будет кремировано и помещено в мемориал. По словам австралийца, пожертвовав свое тело для науки, он таким образом отблагодарит врачей, которые не единожды спасали ему жизнь.