Житель Астрахани взял в заложники ребенка и потребовал миллион

Житель Астрахани взял в заложники 13-летнюю падчерицу. У прибывших на место происшествия правоохранителей он потребовал огнестрельное оружие и миллион рублей.

В случае невыполнения его требований, злоумышленник пригрозил расправиться с ребенком. Переговоры с мужчиной вели сотрудники полиции и представитель следственного отдела СКР по Астраханской области. В процессе силовикам удалось улучить момент и взять квартиру, в которой находился злоумышленник, штурмом. Мужчину задержали, девочка при этом не пострадала.

В отношении астраханца возбуждено уголовное дело по пунктам «г», «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват несовершеннолетнего заложника с применением оружия или предметов, использующихся в качестве оружия), рассказал РИА «Новости» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Андрей Хегай. Он добавил, что следствие работает над установлением всех обстоятельств произошедшего.

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Места: Россия
События: происшествия
Организации: СКР
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