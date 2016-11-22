Житель Амурской области осужден на 1,5 года за найденную банку с золотом

Житель Амурской области Сергей Клиновицкий осужден на 1,5 года условно за найденную на дороге банку со шлиховым золотом стоимостью более 2,4 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, Клиновский обнаружил банку, содержащую 848 грамм чистого золота, на обочине дороги в районе моста через реку Большая Эракингра. Он решил забрать находку домой, однако был пойман сотрудниками областного ФСБ.

В итоге, 46-летний амурчанин стал обвиняемым по делу о незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном размере. Суд 7 ноября приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно, а найденное золото было обращено в доход государства, сообщает «Интерфакс».