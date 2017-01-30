У Жириновского поломался подаренный ему Прохоровым «Е-мобиль»

Выступая перед молодежью в Госдуме РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что «Е-мобиль», подаренный ему в 2014 году олигархом Михаилом Прохоровым, стоит без движения.

- Он стоит без движения, аккумулятор осыпался. Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался, - цитирует Жириновского «Интерфакс».

По его словам, всего было выпущено три таких автомобиля - один у Жириновского, один у самого Прохорова, а судьба третьего главе фракции ЛДПР неизвестна.