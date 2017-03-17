Жириновский заявил о неправильном толковании его слов о «расстрелах и повешениях»

Журналисты неправильно истолковали слова лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского о том, что он будет «расстреливать» и «вешать» оппонентов, когда станет президентом России. По словам политика, эти слова относились не к депутатам Госдумы РФ, а к представителям криминальных сообществ.

- Я говорил о мафии, о преступности, о коррупции. Это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу? — цитирует Жириновского РИА «Новости» со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 15 марта глава либерал-демократов заявил о том, что в Рузском районе Московской области представители ЛДПР подвергались гонениям, а «Единая Россия» прибегала к подкупам. В конце своего эмоционального выступления Жириновский пообещал единороссам, что скоро въедет в Кремль в качестве президента и будет «расстреливать и вешать» их.

После замечания со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина фракция ЛДПР в полном составе покинула зал заседаний, однако после перерыва вернулась.

Жириновский отказался извиниться за свои слова и наоборот потребовал извинений от телеведущей Оксаны Пушкиной, которая постоянно перебивает его выкриками с места.

Пушкина, представляющая в Госдуме «Единую Россию» и Рузский район Подмосковья, заявила, что лидер ЛДПР неправильно интерпретирует факты - отсутствие представителей его партии в числе выдвиженцев в депутаты связано вовсе не с административным ресурсом, а с разногласиями в самой ЛДПР.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Дума, ЛДПР
Следующая новость Украина еще не приняла решения о допуске Самойловой на «Евровидение-2017»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО