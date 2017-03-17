Жириновский заявил о неправильном толковании его слов о «расстрелах и повешениях»

Журналисты неправильно истолковали слова лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского о том, что он будет «расстреливать» и «вешать» оппонентов, когда станет президентом России. По словам политика, эти слова относились не к депутатам Госдумы РФ, а к представителям криминальных сообществ.

- Я говорил о мафии, о преступности, о коррупции. Это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу? — цитирует Жириновского РИА «Новости» со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 15 марта глава либерал-демократов заявил о том, что в Рузском районе Московской области представители ЛДПР подвергались гонениям, а «Единая Россия» прибегала к подкупам. В конце своего эмоционального выступления Жириновский пообещал единороссам, что скоро въедет в Кремль в качестве президента и будет «расстреливать и вешать» их.

После замечания со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина фракция ЛДПР в полном составе покинула зал заседаний, однако после перерыва вернулась.

Жириновский отказался извиниться за свои слова и наоборот потребовал извинений от телеведущей Оксаны Пушкиной, которая постоянно перебивает его выкриками с места.

Пушкина, представляющая в Госдуме «Единую Россию» и Рузский район Подмосковья, заявила, что лидер ЛДПР неправильно интерпретирует факты - отсутствие представителей его партии в числе выдвиженцев в депутаты связано вовсе не с административным ресурсом, а с разногласиями в самой ЛДПР.