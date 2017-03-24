Жириновский выступил за создание в Думе закрытого клуба для неформальных встреч

Российской Госдуме не хватает закрытого клуба, в котором депутаты могли бы встречаться в неформальной обстановке и лучше узнавать друг друга. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

- Чего нам не хватает? Нам не хватает парламентского клуба. Во всех странах мира есть парламентские клубы, и депутаты встречаются в неформальной обстановке. Это может быть закрытый ресторан какой-то, какой- то клубный вариант, они просто общаются, - цитирует Жириновского ТАСС.

По словам главы фракции, проблема в том, что депутаты не знают друг друга.

- Мы сидим в затылок смотрим. Даже сейчас, выходя на трибуну, я не могу запомнить лиц депутатов и на улице через пять минут я не узнаю, что это он, - посетовал Жириновский.

Он также выразил уверенность в том, что после личного общения в закрытом клубе многим станет легче друг друга оценивать, будет понятнее, почему тот или иной парламентарий выступает именно так, и что он при этом имеет в виду.