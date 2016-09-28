Жириновский высказался против полного запрета абортов
Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России нельзя полностью запрещать аборты.
- Сейчас мы запретим аборты, а ЛДПР не будет голосовать за запрет абортов (...) Мы будем категорически против этого закона, мы не поддержим, - цитирует его «Интерфакс».
По его словам, ЛДПР множество раз вносила законопроект по этой теме. Жириновский уверен, что, если женщина хочет прервать беременность, государство никакими законами ее не убедит в обратном.
- Если мы запретим аборты - аборты будут подпольные, зарабатывать будет медицинская мафия. Лучше давайте уговорим ее родить и заберем обязательно ребенка. Она приняла решение - мы не можем влиять на решение, - отметил лидер ЛДПР.
Жириновский считает, что в этом случае беременной женщине стоит выделять средства для поддержания здоровья, а также дать ей возможность находится в специализированном санатории до родов.
- Мы ее волю выполняем, мать решает, это ее воля, может этот отец негодяй, может не готов организм. Поэтому нужно ребенка забрать, а потом, может быть, она созреет и станет матерью этого ребенка, - сказал он.
Ранее в интернете появилась петиция, в которой авторы требовали запретить аборты в РФ. Документ подписал Патриарх Кирилл.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии