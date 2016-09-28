Жириновский высказался против полного запрета абортов

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России нельзя полностью запрещать аборты.

- Сейчас мы запретим аборты, а ЛДПР не будет голосовать за запрет абортов (...) Мы будем категорически против этого закона, мы не поддержим, - цитирует его «Интерфакс».

По его словам, ЛДПР множество раз вносила законопроект по этой теме. Жириновский уверен, что, если женщина хочет прервать беременность, государство никакими законами ее не убедит в обратном.

- Если мы запретим аборты - аборты будут подпольные, зарабатывать будет медицинская мафия. Лучше давайте уговорим ее родить и заберем обязательно ребенка. Она приняла решение - мы не можем влиять на решение, - отметил лидер ЛДПР.

Жириновский считает, что в этом случае беременной женщине стоит выделять средства для поддержания здоровья, а также дать ей возможность находится в специализированном санатории до родов.

- Мы ее волю выполняем, мать решает, это ее воля, может этот отец негодяй, может не готов организм. Поэтому нужно ребенка забрать, а потом, может быть, она созреет и станет матерью этого ребенка, - сказал он.

Ранее в интернете появилась петиция, в которой авторы требовали запретить аборты в РФ. Документ подписал Патриарх Кирилл.