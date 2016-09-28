Жириновский высказался против полного запрета абортов

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России нельзя полностью запрещать аборты.

- Сейчас мы запретим аборты, а ЛДПР не будет голосовать за запрет абортов (...) Мы будем категорически против этого закона, мы не поддержим, - цитирует его «Интерфакс».

По его словам, ЛДПР множество раз вносила законопроект по этой теме. Жириновский уверен, что, если женщина хочет прервать беременность, государство никакими законами ее не убедит в обратном.

- Если мы запретим аборты - аборты будут подпольные, зарабатывать будет медицинская мафия. Лучше давайте уговорим ее родить и заберем обязательно ребенка. Она приняла решение - мы не можем влиять на решение, - отметил лидер ЛДПР.

Жириновский считает, что в этом случае беременной женщине стоит выделять средства для поддержания здоровья, а также дать ей возможность находится в специализированном санатории до родов.

- Мы ее волю выполняем, мать решает, это ее воля, может этот отец негодяй, может не готов организм. Поэтому нужно ребенка забрать, а потом, может быть, она созреет и станет матерью этого ребенка, - сказал он.

Ранее в интернете появилась петиция, в которой авторы требовали запретить аборты в РФ. Документ подписал Патриарх Кирилл.

Новости по теме
Следующая новость Самолет ВМС США приблизился к российским кораблям в Средиземноморье

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО