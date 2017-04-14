Жириновский стал самым богатым среди лидеров фракций в Думе
В 2016 году больше всех из председателей думских фракций заработал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его доход составил 79, 14 миллиона рублей.
Возглавляющий «Единую Россию» Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава «Справедливой России» Сергей Миронов задекларировали доходы в 5,9, 5,5 и 4,5 миллиона рублей соответственно, сообщает РИА «Новости».
Агентство отмечает, что два года назад лидерство по заработкам среди глав думских фракций принадлежало Зюганову, доход которого тогда составил шесть с половиной миллионов рублей.
Следующая новость Ученые обнаружили у муравьев чувство взаимопомощи
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии