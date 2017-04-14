Жириновский стал самым богатым среди лидеров фракций в Думе

В 2016 году больше всех из председателей думских фракций заработал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его доход составил 79, 14 миллиона рублей.

Возглавляющий «Единую Россию» Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава «Справедливой России» Сергей Миронов задекларировали доходы в 5,9, 5,5 и 4,5 миллиона рублей соответственно, сообщает РИА «Новости».

Агентство отмечает, что два года назад лидерство по заработкам среди глав думских фракций принадлежало Зюганову, доход которого тогда составил шесть с половиной миллионов рублей.