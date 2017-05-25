Жириновский призвал россиян следить за соседями

Лидер партии ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский предложил поощрять бдительность граждан по отношению к соседям.

По его мнению, необходимо ужесточить правила общежития, уделяя особое внимание выходцам из Азии, снимающим квартиры по соседству.

Кроме того, Жириновский предложил наделить участковых и ТСЖ большими полномочиями. «Целая квартира, странные люди ходят постоянно. Хоть кто-то сообщил бы. Ведь там целый оружейный склад, бомбы, пистолеты, лаборатория целая. Как-то это все туда завозили? А реакции соседей не было», - возмутился лидер ЛДПР.

25 мая сотрудники ФСБ задержали в Москве четырех террористов запрещенного в России «Исламского государства», которые планировали новую серию взрывов на транспорте. В съемной квартире, в которой проживали выходцы из средней Азии, была обнаружена лаборатория по производству взрывчатых веществ, сообщает Life.