Жириновский предложил заменить кремлевские звезды орлами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что звезды на башнях Кремля являются масонскими символами и должны быть заменены орлами.

По его словам, к масонским символам следует относить и серп с молотом. Вкупе со звездами они были навязаны России Западом, полагает лидер ЛДПР.

Он также напомнил о предложении своего сопартийца Михаила Дегтярева о перекраске Кремля в белый цвет. Жириновский отметил, что это соответствует первоначальному облику крепости, сообщает агентство «Экономика сегодня».