Жириновский предложил заменить кремлевские звезды орлами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что звезды на башнях Кремля являются масонскими символами и должны быть заменены орлами.
По его словам, к масонским символам следует относить и серп с молотом. Вкупе со звездами они были навязаны России Западом, полагает лидер ЛДПР.
Он также напомнил о предложении своего сопартийца Михаила Дегтярева о перекраске Кремля в белый цвет. Жириновский отметил, что это соответствует первоначальному облику крепости, сообщает агентство «Экономика сегодня».
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