Жириновский предложил переименовать Ленинский проспект в Москве в честь Ивана Грозного

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать Ленинский проспект в Москве в проспект Ивана Грозного.

«Ленинский проспект в честь кого назван? Разрушитель страны. А Иван Грозный - нет ни одной улицы», - приводит «Интерфакс» слова Жириновского.

Он также отметил, что иностранные делегации, следующие из аэропорта «Внуково», сразу будут понимать, куда едут. «Шоссе Ивана Грозного, а впереди - Кремль и стоит Князь Владимир (памятник), это впечатляло бы», - предположил глава ЛДПР.

Кроме того, он предложил убрать из Третьяковской галереи картину Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына», так как она не соответствует действительности.