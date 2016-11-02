Жириновский предложил переименовать Ленинский проспект в Москве в честь Ивана Грозного
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать Ленинский проспект в Москве в проспект Ивана Грозного.
«Ленинский проспект в честь кого назван? Разрушитель страны. А Иван Грозный - нет ни одной улицы», - приводит «Интерфакс» слова Жириновского.
Он также отметил, что иностранные делегации, следующие из аэропорта «Внуково», сразу будут понимать, куда едут. «Шоссе Ивана Грозного, а впереди - Кремль и стоит Князь Владимир (памятник), это впечатляло бы», - предположил глава ЛДПР.
Кроме того, он предложил убрать из Третьяковской галереи картину Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына», так как она не соответствует действительности.
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