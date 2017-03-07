Жириновский предложил освободить Кремль от президента

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой переноса резиденции главы государства из Кремля.

По его мнению, Кремль должен быть исключительно музеем, который могут посещать миллионы туристов.

Где именно следует разместить резиденцию президента России политик не уточнил. Он лишь отметил, что этом место должно быть «хорошим», сообщает РИА «Новости». Жириновский добавил, что данная инициатива будет частью его предвыборной программы.

Президентские выборы в России должны пройти в 2018 году. Наряду с лидером ЛДПР на пост главы государства намерены баллотироваться Григорий Явлинский и оппозиционер Алексей Навальный.