Жириновский попросил Собянина не сносить «его» пятиэтажку
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский написал мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой исключить из программы сноса пятиэтажный дом по адресу: Ломоносовский проспект, 31.
По словам Жириновского, именно в этом доме он поселился в 1964 году, когда переехал в столицу из Алма-Аты.
Наряду с этим он предложил установить на доме информационную табличку, которая бы сообщала, «о жильце дома, который возглавляет одну из самых популярных партий страны», - сообщается на сайте ЛДПР.
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