Жириновский попросил Собянина не сносить «его» пятиэтажку

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский написал мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой исключить из программы сноса пятиэтажный дом по адресу: Ломоносовский проспект, 31.

По словам Жириновского, именно в этом доме он поселился в 1964 году, когда переехал в столицу из Алма-Аты.

Наряду с этим он предложил установить на доме информационную табличку, которая бы сообщала, «о жильце дома, который возглавляет одну из самых популярных партий страны», - сообщается на сайте ЛДПР.