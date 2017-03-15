Жириновский не отказывается от слов о намерении «расстреливать и вешать» оппонентов

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает, что ему не за что извиняться перед депутатами Государственной думы РФ, напротив, он сам ждет извинений от парламентария Оксаны Пушкиной, которая постоянно выкрикивает с места во время его выступлений.

- Нас никто не просил извиняться и не за что. Передо мной - пожалуйста, Пушкина должна извиниться, уже дважды с места она ведет себя безобразно - выкрикивает. Это недопустимо, - сказал Жириновский «Интерфаксу».

Ранее во время утреннего заседания в Думе глава ЛДПР в эмоциональной форме высказал недовольство тем, что некоторые депутаты защищают власти Московской области и пообещал расправляться с оппонентами, когда он станет президентом РФ.

- В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы! - заявил Жириновский.

Выступление Жириновского вызвало резкую реакцию со стороны вице-спикера Сергея Неверова, который призвал думский комитет по этике разобраться с высказываниями лидера ЛДПР, а председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сравнил слова Жириновского с «хамством на дорогах».

После того как либерал-демократы ушли из зала, Володин сообщил, что фракции «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» призывают Жириновского извиниться за свое поведение.

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