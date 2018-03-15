Жириновский нашел у Явлинского «белый билет»

Кандидат в президенты России, лидер партии «Яблоко» Григорый Явлинский вступил в словестную перепалку с кандидатом от ЛДПР Владимиром Жириновским в ходе дебатов на канале «ТВ Центр».

«Вы скрывали, что вас не призывали в Советскую армию, потому что в военкомат была представлена справка о вашем лечении в психиатрической больнице», - заявил Владимир Жириновский, обращаясь к Явлинскому.

Он также отметил, что Явлинский 9 месяцев лечился в психиатрической больнице.

«Почему все это вы скрываете?», – негодовал Жириновский.

Отвечая на «разоблачение», Явлинский заявил, что действительно не служил в Советской армии, но не из-за лечения в психиатрической больнице, а из-за учебы в аспирантуре.

«Это ваши совсем уже фантазии про сумасшедший дом», - ответил Явлинский оппоненту, обвинив его в откровенной лжи.

Ранее Владимир Жириновский в ходе дебатов на канале «Россия-1» довел до слез кандидата в президенты Ксению Собчак, требуя вызвать ей в студию психиатра, сообщает «ТВ Центр».