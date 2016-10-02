Два жилых здания обрушились в Китае

На северо-западе Китая рухнули два жилых здания. По предварительным данным, в результате происшествия по меньшей мере один человек получил травмы.

В городском округе Луннань произошел сход грунта, из-за чего рухнули два жилых здания. Один из домов был семиэтажным, высота второго составляла четыре этажа. Известно, что в семиэтажном здании была гостиница, сообщает ТАСС.

На месте происшествия работают спасатели. Местные власти уточняют данные о пострадавших, пока известно, что один человек получил травмы. Подробности происшествия уточняются, проводится проверка.