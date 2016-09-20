Жилой дом загорелся в Саратове
Крупный пожар приключился в семиэтажном жилом доме в Саратове, в итоге потерпели шесть человек, сообщили РИА Новости
Возгорание произошло в гараже автопарковки на первом этаже семиэтажного жилого дома на 3-м Дегтярном проезде
"Произошло возгорание гаража и двух автомобилей Mercedes-Benz-250 и Mercedes-Benz-350… Из дома было эвакуировано 20 человек, в том числе восемь детей. В итоге пожара за медицинской поддержкой адресовались шесть человек, от последующей госпитализации они отказались.
Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Причина возгорания выясняется. К тушению жара привлекались восемь единиц основной и особенной пожарной техники и 24 человека индивидуального состава.
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