Жилой дом загорелся в Саратове

Крупный пожар приключился в семиэтажном жилом доме в Саратове, в итоге потерпели шесть человек, сообщили РИА Новости



Возгорание произошло в гараже автопарковки на первом этаже семиэтажного жилого дома на 3-м Дегтярном проезде

"Произошло возгорание гаража и двух автомобилей Mercedes-Benz-250 и Mercedes-Benz-350… Из дома было эвакуировано 20 человек, в том числе восемь детей. В итоге пожара за медицинской поддержкой адресовались шесть человек, от последующей госпитализации они отказались.



Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Причина возгорания выясняется. К тушению жара привлекались восемь единиц основной и особенной пожарной техники и 24 человека индивидуального состава.