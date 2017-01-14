Жилой дом сгорел в ДНР после обстрела силовиков
В результате обстрелов силовиками ВСУ села Коминтерново на юге ДНР сгорел жилой дом, сообщили в администрации Новоазовского района ДНР.
Как уточнил собеседник «РИА Новости», обстрел начался утром 14 января.
- В Коминтерново в результате прямого попадания загорелся дом по улице Ахматовой, он сгорел полностью, — сказали в администрации.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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