Жилой дом сгорел в ДНР после обстрела силовиков

В результате обстрелов силовиками ВСУ села Коминтерново на юге ДНР сгорел жилой дом, сообщили в администрации Новоазовского района ДНР.

Как уточнил собеседник «РИА Новости», обстрел начался утром 14 января.

- В Коминтерново в результате прямого попадания загорелся дом по улице Ахматовой, он сгорел полностью, — сказали в администрации.

По предварительным данным, пострадавших нет.