Жилой фонд Воронежа начали сносить большим ковшом
Старый квартал Воронежа с жилыми домами по улицам Керамическая, Торпедо и Загородная пошел под снос.
Общая площадь территории, подлежащей реновации, составит 6,8 га.
Всего под ковш попадает 38 жилых домов из двух и трех этажей, построенных в 1946-1970 годах. Износ зданий составляет более 70%.
Реализация программы предполагает снос более 400 тысяч кв. метров ветхого жилья и возведение 2,6 млн кв. метров – нового, сообщает «Вести Воронеж».
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