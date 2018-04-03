Жилой фонд Воронежа начали сносить большим ковшом

Старый квартал Воронежа с жилыми домами по улицам Керамическая, Торпедо и Загородная пошел под снос.

Общая площадь территории, подлежащей реновации, составит 6,8 га.

Всего под ковш попадает 38 жилых домов из двух и трех этажей, построенных в 1946-1970 годах. Износ зданий составляет более 70%.

Реализация программы предполагает снос более 400 тысяч кв. метров ветхого жилья и возведение 2,6 млн кв. метров – нового, сообщает «Вести Воронеж».