Жилой фонд Воронежа начали сносить большим ковшом

Старый квартал Воронежа с жилыми домами по улицам Керамическая, Торпедо и Загородная пошел под снос.

Общая площадь территории, подлежащей реновации, составит 6,8 га.

Всего под ковш попадает 38 жилых домов из двух и трех этажей, построенных в 1946-1970 годах. Износ зданий составляет более 70%.

Реализация программы предполагает снос более 400 тысяч кв. метров ветхого жилья и возведение 2,6 млн кв. метров – нового, сообщает «Вести Воронеж».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Пасхальная ночь не бросит горожан на пустых остановках

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО