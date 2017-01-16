Жилой дом в английском Манчестере полностью разрушен мощным взрывом

В английском Манчестере прогремел мощный взрыв, в результате которого полностью разрушен жилой дом.

Аварийные службы оцепили прилегающие улицы, на место происшествия прибыли медики и спасатели, - сообщает RT со ссылкой на The Sun.

По предварительным данным, пострадало не менее пяти человек.

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Места: Европа
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