В жилом доме в Саратове прогремел взрыв

В одном из жилых домов Саратова произошел взрыв бытового газа. По различным данным, пострадали от семи до десяти человек.

В местной администрации «Интерфаксу» рассказали, что медицинская помощь потребовалась семерым жильцам дома, четверо из них госпитализированы.

В результате взрыва возник пожар на площади в 250 квадратных метров. Возгорание вскоре было локализовано.

Эвакуированные жильцы дома в настоящее время поселены в пункте размещения.