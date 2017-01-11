В жилом доме в Саратове прогремел взрыв
В одном из жилых домов Саратова произошел взрыв бытового газа. По различным данным, пострадали от семи до десяти человек.
В местной администрации «Интерфаксу» рассказали, что медицинская помощь потребовалась семерым жильцам дома, четверо из них госпитализированы.
В результате взрыва возник пожар на площади в 250 квадратных метров. Возгорание вскоре было локализовано.
Эвакуированные жильцы дома в настоящее время поселены в пункте размещения.
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