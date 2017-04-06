В жилом доме Петербурга обезврежена бомба

Жители дома на востоке Санкт-Петербурга были эвакуированы из-за обнаружения в одной из квартир взрывного устройства, сообщил глава Невского района города Константин Серов.

Как уточняется в сообщении, инцидент произошел в доме, расположенном на Товарищеском проспекте, 22 к.1.

«Опасность миновала. Устройство обезврежено, злодеи задержаны. На месте проводятся следственные действия, жильцы могут возвращаться в свои квартиры», - цитирует «Интерфакс» слова Серова.

По словам очевидцев, около 5:00 утра в доме началась операция по задержанию преступников, скрывавшихся в одной из квартир. Эвакуация жильцов началась уже после того, как сотрудники УФСБ вывели задержанных на улицу.

По словам представителя УФСБ, в квартире был обнаружен предмет, по предварительным оценкам представляющий взрывную опасность.