В жилом доме во Львове взорвались снаряды времен ВОВ
Сегодня в многоэтажном доме во Львове произошел взрыв. Разрушены межквартирные перекрытия, погиб один человек.
Причиной взрыва сначала называли бытовой газ, затем стало известно, что взорвались боеприпасы времен Второй мировой войны.
На месте происшествия работают пожарная и медицинская бригады, сообщает «Интерфакс».
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