В жилом доме под Киевом прогремел взрыв
В многоквартирном жилом доме, расположенном на проспекте Мазепы в Вышгороде под Киевом, прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек.
Как уточняется в материале, причиной трагедии скорее всего стала утечка газа в одной из квартир, расположенных на четвертом этаже.
В результате взрыва погиб хозяин квартиры. Его сожительница получила серьезные травмы и была госпитализирована.
Прибывшие на место происшествия службы приняли решение экстренно эвакуировать жильцов из здания, сообщает «Экономика сегодня».
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