В жилом доме под Киевом прогремел взрыв

В многоквартирном жилом доме, расположенном на проспекте Мазепы в Вышгороде под Киевом, прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек.

Как уточняется в материале, причиной трагедии скорее всего стала утечка газа в одной из квартир, расположенных на четвертом этаже.

В результате взрыва погиб хозяин квартиры. Его сожительница получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Прибывшие на место происшествия службы приняли решение экстренно эвакуировать жильцов из здания, сообщает «Экономика сегодня».