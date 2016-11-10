Жилищные сертификаты получили 38 врачей в Подмосковье

Около 38 врачей получили сертификаты на право получения жилищных субсидий в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» в Московской области.

Обладателями жилищных субсидий стали девять терапевтов, восемь педиатров, три хирурга, два офтальмолога, два психиатра, два акушера-гинеколога, два онколога, а также анестезиолог-реаниматолог, кардиолог, травматолог-ортопед, неонатолог, рентгенолог, инфекционист, врач общей практики, врач скорой помощи, врач функциональной диагностики и врач клинической лабораторной диагностики, сообщает «Подмосковье сегодня».

По словам главы подмосковного Минстроя Сергея Пахомова, сумма субсидий составила порядка 80 миллионов рублей, которые можно направить на оплату первоначального 50-процентного взноса.