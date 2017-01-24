Жиба не обвинял сборную России по волейболу в употреблении допинга на Играх-2012

Знаменитый бразильский волейболист Жиба заявил, что никогда не делал заявлений о том, что игроки сборной России применяли запрещенные препараты на Олимпиаде-2012 в Лондоне. По словам главы комитета спортсменов Международной федерации волейбола, его слова были искажены и неправильно интерпретированы.

«Жиба возглавляет комиссию спортсменов Международной федерации волейбола и собирается более внимательно ознакомиться с докладом независимой комиссии WADA Ричарда Макларена в рамках своей работы. Заявлений о причастности к употреблению допинга российскими волейболистами, триумфаторами лондонской Олимпиады, он, как выяснилось, не делал. Жиба сожалеет, что его слова были восприняты в искаженном виде, он просит в будущем обращаться с подобными вопросами к нему лично», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Всероссийской федерации волейбола.

Ранее сообщалось, что Жиба якобы потребовал лишить сборную России золотых медалей лондонской Олимпиады, поскольку как минимум семь членов команды применяли допинг.

Это высказывание бразильского игрока, ранее выступавшего в чемпионате России, вызвало большой резонанс. Так бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно напомнил, что сам Жиба в свое время был уличен в применении марихуаны.

Олимпийский чемпион Александр Волков назвал слова волейболиста бредом, а другой олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин оказался ближе всех к истине, заявив, что слова Жибы скорее всего неверно перевели, потому что «он не мог такого сказать».