ДНР и ЛНР жестко предупредили Киев о мерах по деблокированию Донбасса

В случае продолжения блокады Донбасса самопровозглашенные ДНР и ЛНР с 1 марта полностью прекратят поставки угля на Украину и введут внешнее управление на всех работающих в республиках украинских предприятиях.

Как отмечают в совместном заявлении главы ЛНР и ДНР Игор Плотницкий и Александр Захарченко, власти республик вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР, будет введено внешнее управление.

«Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты», - цитирует ТАСС заявление глав республик со ссылкой на Луганскинформцентр. Руководители ДНР и ЛНР также предупреждают Киев о намерении «перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран».

По словам политолога Дениса Денисова, решение глав республик логично, учитывая постоянный саботаж Киевом минских соглашений и экономическую блокаду Донбасса.