МИД РФ жестко посоветовал Украине придержать свое мнение в СБ ООН до разрешения

На призыв украинского министра иностранных дел Павла Климкина отобрать у представителей РФ право вето в СБ ООН, Мария Захарова буквально посоветовала коллегам из Киева попридержать свое мнение и для начала разобраться в ситуации у себя в стране.

«Хочется ответить ему одним советом: сначала нужно навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов», - цитирует РИА Новости заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Идею лишить Россию права вето выдвинул глава украинского МИД Павел Климкин на заседании Совбеза ООН. При этом он назвал постоянное членство России в Совете Безопасности «фундаментальной проблемой» и вновь обвинил Москву в «разжигании» конфликтов в Европе.

Комментируя слова Климкина, Захарова отметила, что «пока международные механизмы без господина Климкина и так работают неплохо». Поэтому, по ее словам, как только Украина решит проблемы, которыми сейчас вынуждено заниматься все международное сообщество, тогда мнение Климкина можно будет заслушать и по другим вопросам.